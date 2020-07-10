«Я поведу тебя в мешки!» - Александр Голышев на ПАИ-live

16:03, 10 июля 2020, ПАИ

Директор Псково-Изборского музея заповедника Александр Голышев стал героем эфира ПАИ-live. Ведущий проекта Александр Машкарин встретился с ним во Дворе Постникова, восстановленном и отреставрированном. Подавляющее большинство псковичей еще не видели здания комплекса внутри. Александр Голышев рассказал и показал в эфире ПАИ-live, что и как устроено внутри.

Кроме того, обсудили с директором музея-заповедника, почему в Варлаамовской башне все-таки нет кафе, зачем так нужен мост через Пскову в районе Плоской и Высокой башен.