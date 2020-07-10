В Пскове с 13 по 17 июля ограничат движение транспорта по улице Карла Маркса

15:27, 10 июля 2020, ПАИ

На участке улицы Карла Маркса в Пскове ограничат движение с 13 по 17 июля. Об этом Псковскому агентству сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Движение автотранспорта по улице Карла Маркса на участке от улицы Пушкина до улицы Воровского будет временно ограничено в период с 13 по 17 июля.

Движение автотранспорта будет осуществляться по 1 полосе, остановка автотранспорта на вышеуказанном участке в данный период времени будет запрещена.

Администрация города приносит извинения за доставленные неудобства.