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Общество

В Пскове с 13 по 17 июля ограничат движение транспорта по улице Карла Маркса

На участке улицы Карла Маркса в Пскове ограничат движение с 13 по 17 июля. Об этом Псковскому агентству сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Движение автотранспорта по улице Карла Маркса на участке от улицы Пушкина до улицы Воровского будет временно ограничено в период с 13 по 17 июля.

Движение автотранспорта будет осуществляться по 1 полосе, остановка автотранспорта на вышеуказанном участке в данный период времени будет запрещена.

Администрация города приносит извинения за доставленные неудобства.

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