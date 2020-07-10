ВИДЕОЭКСКУРСИЯ: Как выглядит изнутри отреставрированный Двор Постникова в Пскове

18:34, 10 июля 2020, ПАИ

Директор объединенного Псково-Изборского музея-заповедника Александр Голышев провёл для Псковского агентства информации экскурсию по отреставрированному Двору Постникова.

Мы побывали в каменном мешке, увидели потрясающей красоты голландскую печь и узнали, что будут показывать и рассказывать будущим конкурсантам отреставрированной усадьбы.

Реконструкция Двора Постникова и «Варлаамовского угла» в Пскове началась в 2017 году. Работы проводились в рамках проекта министерства культуры РФ и всемирного банка «Сохранение и использование культурного наследия в России». В общей сложности были выделены более 1,5 млрд рублей из средств всемирного банка.