ВИДЕОЭКСКУРСИЯ: Как выглядит изнутри отреставрированный Двор Постникова в Пскове
Директор объединенного Псково-Изборского музея-заповедника Александр Голышев провёл для Псковского агентства информации экскурсию по отреставрированному Двору Постникова.
Мы побывали в каменном мешке, увидели потрясающей красоты голландскую печь и узнали, что будут показывать и рассказывать будущим конкурсантам отреставрированной усадьбы.
Реконструкция Двора Постникова и «Варлаамовского угла» в Пскове началась в 2017 году. Работы проводились в рамках проекта министерства культуры РФ и всемирного банка «Сохранение и использование культурного наследия в России». В общей сложности были выделены более 1,5 млрд рублей из средств всемирного банка.