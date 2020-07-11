0
18:00
Всенощное бдение проходит в Псково-Печерском монастыре (ПРЯМОЙ ЭФИР)
16:19
Труп годовалого ребёнка нашли в реке в Псковской области
16:00
Книга Николая Либикова «Минувшей осени блюз» – обзор колумниста ПАИ
15:28
Завершен ремонт участка дороги Псков – Гдов – Сланцы
14:25
13 млн рублей получит Псковская область на выплату компенсаций за отпуск медработникам
13:26
Новая ледозаливочная машина появилась в Ледовом дворце Пскова
12:21
Запланирована поэтапная реконструкция аэропорта в Пскове
Еще новости
Общество

Завершен ремонт участка дороги Псков – Гдов – Сланцы

Фото комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Завершён ремонт одного из участков автодороги Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье в Гдовском районе, сообщили Псковскому агентству информации в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Акт ввода объекта в эксплуатацию подписала приемочная комиссия во главе с исполняющим обязанности директора ГБУ ПО «Псковавтодор» Владимиром Шаляевым.

Фото комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Ремонт на участке между деревнями Хохлово и Добручи со 123-го по 132-й километр производила компания АО «АБЗ-Дорстрой». Всего отремонтировано 9 километров 200 метров дороги. Ширина асфальтобетонного покрытия составляет 8 метров. Из них 7 метров – проезжая часть (по 3,5 метра на каждую полосу движения). Обочины шириной 2 метра укреплены песчано-гравийно-щебеночной смесью.

Кроме того, сделано 6 съездов из асфальтобетона и 4 съезда – из фрезерованного асфальтового материала. Также отремонтировано 8 автобусных остановок, выполнены заездные карманы, установлено 6 автопавильонов. Отремонтировано 9 водопропускных труб. Осевая разметка выполнена термопластиком, краевая – краской.

Фото комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Работы должны были быть закончены 17 сентября, но подрядчик справился с объемом работ с опережением срока на 2 месяца.

Стоимость ремонта составила 146,5 млн рублей. Средства были выделены из регионального бюджета. Участок дороги отремонтирован в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Всенощное бдение проходит в Псково-Печерском монастыре (ПРЯМОЙ ЭФИР)
11 июля 2020
Всенощное бдение проходит в Псково-Печерском монастыре (ПРЯМОЙ ЭФИР)
Труп годовалого ребёнка нашли в реке в Псковской области
11 июля 2020
Труп годовалого ребёнка нашли в реке в Псковской области
Завершен ремонт участка дороги Псков – Гдов – Сланцы
11 июля 2020
Завершен ремонт участка дороги Псков – Гдов – Сланцы
13 млн рублей получит Псковская область на выплату компенсаций за отпуск медработникам
11 июля 2020
13 млн рублей получит Псковская область на выплату компенсаций за отпуск медработникам
Новая ледозаливочная машина появилась в Ледовом дворце Пскова
11 июля 2020
Новая ледозаливочная машина появилась в Ледовом дворце Пскова
Запланирована поэтапная реконструкция аэропорта в Пскове
11 июля 2020
Запланирована поэтапная реконструкция аэропорта в Пскове
Ремонт Северного цепного моста завершается в Острове
11 июля 2020
Ремонт Северного цепного моста завершается в Острове
Усиление ветра ожидается в Псковской области 11 июля
11 июля 2020
Усиление ветра ожидается в Псковской области 11 июля

Идет загрузка...