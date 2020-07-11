Завершен ремонт участка дороги Псков – Гдов – Сланцы

15:28, 11 июля 2020, ПАИ

Завершён ремонт одного из участков автодороги Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье в Гдовском районе, сообщили Псковскому агентству информации в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Акт ввода объекта в эксплуатацию подписала приемочная комиссия во главе с исполняющим обязанности директора ГБУ ПО «Псковавтодор» Владимиром Шаляевым.

Ремонт на участке между деревнями Хохлово и Добручи со 123-го по 132-й километр производила компания АО «АБЗ-Дорстрой». Всего отремонтировано 9 километров 200 метров дороги. Ширина асфальтобетонного покрытия составляет 8 метров. Из них 7 метров – проезжая часть (по 3,5 метра на каждую полосу движения). Обочины шириной 2 метра укреплены песчано-гравийно-щебеночной смесью.

Кроме того, сделано 6 съездов из асфальтобетона и 4 съезда – из фрезерованного асфальтового материала. Также отремонтировано 8 автобусных остановок, выполнены заездные карманы, установлено 6 автопавильонов. Отремонтировано 9 водопропускных труб. Осевая разметка выполнена термопластиком, краевая – краской.

Работы должны были быть закончены 17 сентября, но подрядчик справился с объемом работ с опережением срока на 2 месяца.

Стоимость ремонта составила 146,5 млн рублей. Средства были выделены из регионального бюджета. Участок дороги отремонтирован в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».