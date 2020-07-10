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Полиция продолжает поиски пропавшего в июле жителя Опочецкого района

Борис Пожарный

Правоохранительные органы продолжают заниматься поисками жителя деревни Ульяново Болгатовской волости Опочецкого района – Бориса Пожарного, пропавшего 3 июля. Об этом Псковскому агентству информации сообщила пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Мужчина 1956 года рождения до сих пор не выходит на связь с родственниками. Его приметы: рост 180 сантиметров, овальное лицо, голубые глаза, короткие с сединой и лобной залысиной волосы.

Борис Пожарный был одет в серую толстовку с оранжевыми руками, брюки, меховые ботинки и кепку черного цвета. Имел при себе черный рюкзак и носил очки.

Располагающие какой-либо информацией о мужчине граждане могут обратиться в МО МВД России «Опочецкий» по телефонам: 8-(811-38)-2-17-55, 8-(811-38)-2-22-45 или 02.

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