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Общество

Александр Котов поблагодарил сотрудников почты за профессиональное отношение к делу и внимание к людям

Александр Котов. Фото пресс-службы Псковского областного Собрания

Председатель Псковского областного Собрания депутатов (ПОСД) Александр Котов поздравил сотрудников и ветеранов УФПС Псковской области – филиала ФГУП «Почта России» с профессиональным праздником – Днём российской почты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПОСД.

Александр Котов отметил, что почта – самый массовый вид связи, обеспечивающий информационный и хозяйственный обмен между людьми, регионами, странами.

«Почтовые услуги востребованы везде, где живут люди, но для жителей маленьких и отделённых населённых пунктов почта стала не просто удобным традиционным сервисом, но и важным элементом общественной инфраструктуры. Сельские почтовые отделения, без преувеличения, можно назвать центром местной общественной жизни, а почтальона – первым помощником на селе, особенно для социальных категорий граждан. Спасибо почтовикам Псковской области за профессиональное отношение к делу и внимание к людям! Здоровья, успехов, благополучия!» - пожелал Александр Котов.

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Александр Котов поблагодарил сотрудников почты за профессиональное отношение к делу и внимание к людям

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