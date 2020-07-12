0
13:26
69% подписчиков «Псковских новостей» хотят видеть мост между Плоской и Высокой башней
13:07
Немецкая зенитная пушка Flak стала новым экспонатом «Линии Сталина»
12:28
9,37% достигла явка на выборах в Печорском районе
12:20
Председатель ТИК Печорского района прокомментировала ситуацию на УИК №179
12:00
Просьбу 1922 года о бережном отношении к письмам красноармейцев опубликовал псковский архив
11:55
Ещё 31 житель Псковской области заразился коронавирусом
11:44
Как ловится судак в Раскопельском заливе Чудского озера
Еще новости
Общество

Михаил Ведерников: Для многих деревень почтальоны - важнейшая связующая нить с внешним миром

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram поздравил сотрудников и ветеранов российских почтовых служб с профессиональным праздником.

«Учитывая специфику Псковской области, для целого ряда населённых пунктов почтальоны являются одними из важнейших связующих ниточек с внешним миром. Они не только приносят письма и газеты, но также доставляют пенсию, помогают оплачивать квитанции, привозят продукты. Без сомнения, почтальон в нашей стране – это ещё и социальный работник, которого всегда уважают и ждут», - подчеркнул Михаил Ведерников.

В День российской почты глава региона выразил признательность каждому сотруднику почты. «Спасибо, что в любую погоду, на машине, велосипеде, пешком, по дорогам и бездорожью вы несёте журналы, газеты, посылки, письма и весточки от родных. От всей души благодарю вас за вашу ответственность и преданность профессии! Желаю благополучия, счастья и успехов!» - подытожил губернатор.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

69% подписчиков «Псковских новостей» хотят видеть мост между Плоской и Высокой башней
12 июля 2020
69% подписчиков «Псковских новостей» хотят видеть мост между Плоской и Высокой башней
Немецкая зенитная пушка Flak стала новым экспонатом «Линии Сталина»
12 июля 2020
Немецкая зенитная пушка Flak стала новым экспонатом «Линии Сталина»
9,37% достигла явка на выборах в Печорском районе
12 июля 2020
9,37% достигла явка на выборах в Печорском районе
Председатель ТИК Печорского района прокомментировала ситуацию на УИК №179
12 июля 2020
Председатель ТИК Печорского района прокомментировала ситуацию на УИК №179
Просьбу 1922 года о бережном отношении к письмам красноармейцев опубликовал псковский архив
12 июля 2020
Просьбу 1922 года о бережном отношении к письмам красноармейцев опубликовал псковский архив
Ещё 31 житель Псковской области заразился коронавирусом
12 июля 2020
Ещё 31 житель Псковской области заразился коронавирусом
36 человек умерли от коронавируса в Псковской области
12 июля 2020
36 человек умерли от коронавируса в Псковской области
Александр Котов поблагодарил сотрудников почты за профессиональное отношение к делу и внимание к людям
12 июля 2020
Александр Котов поблагодарил сотрудников почты за профессиональное отношение к делу и внимание к людям

Идет загрузка...