Михаил Ведерников: Для многих деревень почтальоны - важнейшая связующая нить с внешним миром

11:33, 12 июля 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram поздравил сотрудников и ветеранов российских почтовых служб с профессиональным праздником.

«Учитывая специфику Псковской области, для целого ряда населённых пунктов почтальоны являются одними из важнейших связующих ниточек с внешним миром. Они не только приносят письма и газеты, но также доставляют пенсию, помогают оплачивать квитанции, привозят продукты. Без сомнения, почтальон в нашей стране – это ещё и социальный работник, которого всегда уважают и ждут», - подчеркнул Михаил Ведерников.

В День российской почты глава региона выразил признательность каждому сотруднику почты. «Спасибо, что в любую погоду, на машине, велосипеде, пешком, по дорогам и бездорожью вы несёте журналы, газеты, посылки, письма и весточки от родных. От всей души благодарю вас за вашу ответственность и преданность профессии! Желаю благополучия, счастья и успехов!» - подытожил губернатор.