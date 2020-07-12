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Общество

Следы линии «Пантера» в Михайловских рощах могут увидеть гости Пушкинского заповедника

Аршак Михранян. Последний бункер в Михайловском. Из собрания Пушкинского заповедника

В рамках празднования 75-летия Великой Победы и к годовщине освобождения посёлка Пушкинские Горы, района и собственно Пушкинского заповедника от немецко-фашистских захватчиков 12 июля 1944 года в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» подготовили ряд проектов. Об этом Псковскому агентству информации сообщила представитель информационной службы Заповедника Лидия Токарева.

По средам и воскресеньям, в период с 19 июля и вплоть до 22 августа, «Михайловское» приглашает всех желающих на просветительскую программу «Вспоминая войну». Программа предполагает небольшой поход по следам «Линии «Пантера» в Михайловских рощах с осмотром линии оборонительных укреплений, рассказ об освобождении «Пушкинского уголка» от немецко-фашистских захватчиков, просмотр кинохроники 1944 года о событиях в Михайловском и Пушкинских Горах.

Первый из этих проектов — большая выставка «В лиловой дымке русские просторы…» из фондов музея и частных коллекций. В экспозицию, рассказывающую о том, каким после вражеских злодеяний застали Святогорье освободители, и о том, как восстанавливали священные для россиян пушкинские места, вошло порядка ста экспонатов. Среди них — фотографии и наградные документы, произведения живописи и графики, образцы декоративно-прикладного и медальерного искусства, книги. Развёрнута выставка в Научно-культурном центре музея (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1) и, с предписанными ограничениями в связи со сложной санитарно- эпидемиологической обстановкой в регионе, доступна для посетителей с сегодняшнего дня.

«Михайловское» предлагает и виртуальный выставочный проект «Победа! Сердцу сладкий час!». Он подготовлен совместно с коллегами из Великолукского краеведческого музея. В цифровой экспозиции на официальном сайте Пушкинского заповедника можно увидеть портреты, награды и наградные документы псковичей — Героев Советского Союза. Отдельный раздел выставки представляет псковское партизанское движение и подпольщиков. Ещё одна большая подборка фотографий и документов посвящена послевоенному восстановлению Пушкинского заповедника и его сотрудникам- фронтовикам. Также в виртуальной экспозиции можно увидеть образцы вооружения и обмундирования наших воинов, предметы их быта.

 

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