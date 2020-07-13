Годовалый ребенок пострадал при столкновении четырех автомобилей в Стругокрасненском районе

08:59, 13 июля 2020, ПАИ

Три человека, включая годовалого ребенка, пострадали в результате столкновения четырех автомобилей 12 июля около 19:20 на 246-м километре дороги «Санкт-Петербург - Невель» в Стругокрасненском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

27-летний житель Палкинского района, управляя автомобилем «Мерседес», не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем «Фольксваген Террамот», за рулём которого находился 34-летний петербуржец.

После этого «Мерседес» столкнулся с автомашиной «ГАЗель», которой управлял 28-летний житель Смоленской области, и автомобилем «Шкода Кодиак», за рулем которой сидел 40-летний житель Санкт-Петербурга.

Все водители были трезвы. Травмы средней тяжести получили водитель автомобиля «Фольксваген» и его 37-летняя пассажирка . Годовалый ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение.