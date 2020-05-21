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Сертификат ИСО 14001: как получить и зачем нужен

Российский стандарт ИСО 14001 идентичен международному ISO 14001 и устанавливает критерии для системы экологического менеджмента организации. Он не заменяет требований природоохранного законодательства и не требует их безусловного выполнения, а описывает ключевые правила, следуя которым можно построить эффективную СЭМ.

Возникновение серии стандартов ISO — ответ на растущие проблемы окружающей среды, охрана которой требует не только технологий, но и профессионально работающей системы экологического менеджмента. Промышленность играет основную роль в поставках товаров, использует много ресурсов и оказывает негативное воздействие на природу. Внедрение стандарта ИСО 14001 означает постоянное пошаговое позитивное движение в природоохранной деятельности предприятия.

Зачем и кому нужна сертификация по ИСО 14001

По сути, сертификат ИСО 14001 — демонстрация экологической ответственности компании. Получить его может любое предприятие, вне зависимости от масштаба, вида деятельности и сектора — ограничений нет. ИСО 14001 может быть интегрирован с СМК и другими стандартами.

Более того, вы можете распространить действие СЭМ только на конкретные подразделения и даже процессы, что удобно для крупных предприятий и групп компаний. Например, строительных холдингов, где одно подразделение занимается производством стройматериалов, другое непосредственно строительством, а третье и четвертое управлением проектами и продажами недвижимости. Т.е. они не образуют отходов и загрязняющих выбросов, не нуждаются в мероприятиях по снижению материалоемкости производства и контролю за потреблением энергоресурсов.

Что дают вам внедрение стандарта и сертификация:

Сертификат ИСО 14001 помогает достигать одновременно двух целей — экологических и экономических. Причем экономические задачи решаются как за счет снижения потерь и издержек, так и благодаря повышению имиджа с помощью природоохранных проектов и позиционирования себя на рынке.

Исходя из этого, сертификация нужна компаниям, которые хотят экономить средства, расширить рынок сбыта и снизить экологические риски. А велики они могут быть у пищевых, металлургических и химических производств, машиностроительных предприятий, представителей сферы энергетики и транспорта, заводов по утилизации, ЦБК.

Как оформить сертификат ИСО 14001

Вопросами экологии нужно заниматься серьезно. Для соответствия стандарту мало соблюдать требования «зеленого» законодательства и иметь экоаналитические лаборатории. Необходима разработка основного документа системы менеджмента качества — руководства по её внедрению и ряда других: от реестра экологических аспектов до ежегодных планов-графиков природоохранных мероприятий.

Для упрощения задачи лучше привлечь экспертную организацию с аккредитованным органом сертификации. Она поможет вам пройти весь путь.

Срок действия сертификата — 3 года. После его окончания вы можете пройти ресертификационный аудит и получить новый документ после проверки работоспособности системы.

Стоимость получения зависит от ценовой политики организации-эксперта, которая проведет аудит и сертификацию.

Можно ли работать без сертификата, и что за это грозит

Сертификация на соответствие стандарту так же добровольна ИСО 14001, как и на соответствие другим. Работа без сертификата не влечет последствий, потому что деятельность предприятия должна в первую очередь базироваться на соблюдении требований природоохранного законодательства.

Однако если вы хотите грамотно решать вопросы охраны окружающей сред, соответствовать требованиям своих заказчиков и эффективнее использовать ресурсы, оформление сертификата поможет в достижении целей.

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