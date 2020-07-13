0
11:44
Глава Печорского района Сергей Тарасик намерен сразу приступить к работе
08:45
Выборы главы Печорского района: аномалии не случилось
08:34
Явка на выборах главы Печорского района составила почти 27%
23:38
Сергей Тарасик выиграл выборы главы Печорского района
17:44
Председатель ТИК Печорского района: Выборы проходят спокойно
08:00
Досрочные выборы главы Печорского района проходят 12 июля
21:36
Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»
Еще новости
Политика

Почти 300 ребят прошли дистанционный курс «Инженерные каникулы» в псковском Кванториуме

Более 280 детей Псковской области прошли дистанционное обучение в «Кванториуме» по летней программе «Инженерные каникулы», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

За месяц занятий в режиме онлайн ребята из Великолукского, Дновского, Невельского, Новосокольнического, Порховского, Пустошкинского и Себежского районов, а также из города Пскова прошли обучение по 12 учебным программам разных инженерных направлений. Школьники изучали основы графического дизайна, проектирования и программирования.

Участники курса отмечают, что им понравилось доступное изложение материала. Некоторые учащиеся признались, что хотели бы продолжить изучать понравившиеся дисциплины более углубленно.

Директор детского технопарка «Кванториум» Вячеслав Гордин рассказал, что опыт и результаты дистанционного обучения детей из школ области можно оценивать положительно. «Мы получили обратную связь от детей и от педагогов школ, в большинстве своём отзывы очень позитивные. Об этом говорят и посещаемость занятий, а также полученные результаты. Очень порадовали Обучающиеся очень порадовали. В Псковской области много талантливых детей, которые готовы учиться новым и сложным дисциплинам», — добавил Вячеслав Гордин.

Отметим, что в «Инженерных каникулах» принимали участие не только дети, но и педагоги школ. Они проходили стажировку у наставников детского технопарка, выполняли задания и проектные работы.

Все участники курсов получат сертификаты, подтверждающие успешное освоение программы, а педагоги — удостоверения повышения квалификации.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Глава Печорского района Сергей Тарасик намерен сразу приступить к работе
13 июля 2020
Глава Печорского района Сергей Тарасик намерен сразу приступить к работе
Явка на выборах главы Печорского района составила почти 27%
13 июля 2020
Явка на выборах главы Печорского района составила почти 27%
Сергей Тарасик выиграл выборы главы Печорского района
12 июля 2020
Сергей Тарасик выиграл выборы главы Печорского района
Председатель ТИК Печорского района: Выборы проходят спокойно
12 июля 2020
Председатель ТИК Печорского района: Выборы проходят спокойно
Досрочные выборы главы Печорского района проходят 12 июля
12 июля 2020
Досрочные выборы главы Печорского района проходят 12 июля
Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»
10 июля 2020
Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»
Явка 56% высокий показатель для Псковской области – Бибикова
09 июля 2020
Явка 56% высокий показатель для Псковской области – Бибикова
Михаил Ведерников улучшил позиции в медиарейтинге губернаторов
09 июля 2020
Михаил Ведерников улучшил позиции в медиарейтинге губернаторов

Идет загрузка...