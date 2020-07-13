Новая инфекционная больница и COVID-19: ПАИ-live с Верой Емельяновой (ПРЯМОЙ ЭФИР)

16:05, 13 июля 2020, ПАИ

13 июля в 16:00 начался прямой эфир ПАИ-live с первым заместителем губернатора Псковской области Верой Емельяновой.

Первый вице-губернатор расскажет о деталях строительства и оснащения новой инфекционной больницы, а также о том, сколько медиков пострадало в регионе от коронавируса и каким образом будет проходить их реабилитиация.

Также темой разговора станет комплектование нового медучреждения кадрами, поставка оборудования и судьба старого здания инфекционной больницы в Пскове.