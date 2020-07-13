ДТП длиной в шесть лет: врач сбила пожилую великолучанку на пешеходном переходе

17:06, 13 июля 2020, ПАИ

ДТП, случившееся в апреле прошлого года в Великолукском районе, разделило жизни двух семей на «до» и «после». Пенсионерка переходила дорогу по пешеходному переходу, а водитель не заметила ее из-за слепящего солнца. Шок после первого оправдательного приговора, полтора года судебного разбирательства, полное непонимание сторон и как итог: навсегда подорванное здоровье пострадавшей и лишение водительских прав, возмещение морального ущерба и увольнение виновницы аварии. Спустя полтора года Псковское агентство информации вернулось к этому делу, которое, уверены стороны, продолжится и после обвинительного постановления суда.

Одна – на коне, другая – на костылях

Полтора года назад в Великолукском районе врач Великолукской больницы Елена Гарева из-за невнимательности сбила на пешеходном переходе пожилую дачницу – 57-летнюю Елену Хлебникову. У пострадавшей было множество серьезных переломов, в том числе лонной, седалищной и подвздошной костей, ее ждала госпитализация в петербургскую клинику, аппарат Илизарова, памперсы, костыли. Страх ходить без сопровождения остается и по сей день.

Суд состоялся в июле прошлого года, но из-за ошибки в протоколе виновница ДТП, де-юре оказалась невиновна. Разбираться пришлось через Всероссийский центр защиты прав потерпевших. «Она вышла на коне, а я на костылях… Ну как это так? Ну есть же какая-то справедливость на этом свете? Получается, она не виновата? Она тоже мать и бабушка, еще и врач, врач…» - досадовала тогда пострадавшая Елена Хлебникова после первого судебного заседания.

Псковское агентство информации вернулось к этому делу сегодня, после второго – уже обвинительного – постановления, когда, казалось бы, нескончаемое судебное разбирательство завершено. Елену Гареву признали виновной, лишили водительских прав, за похищение амбулаторной карты больной отстранили от должности и обязали возместить 150 тысяч морального ущерба. Но человеческого сострадания, раскаяния и уважения, по словам Хлебниковых, они так и не дождались, как и достаточной материальной помощи для реабилитации. Пока виновница ДТП надеется, что судебный процесс навсегда закончился, потерпевшая сторона готовит новый иск в суд.

Выкрала медкарту

Авария случилась днем и прямо на пешеходном переходе. Женщина только что вышла из автобуса и была уверена, что успеет перейти дорогу до того, как приблизится машина. Елена Гарева, на счету которой не было ни одного нарушения правил дорожного движения, из-за яркого солнца, из-за остановившегося автобуса не заметила пешехода.

Пострадавшую Елену Хлебникову отвезли в больницу с множественными гематомами и переломами ребер, крестцовых позвонков, лонной и седалищной костей таза, подвздошной кости. В Великолукской больнице пенсионерке предложили лечиться консервативным методом: лежать в позе лягушки. После компьютерной томографии, которая и показала названные переломы, сын Елены увез ее из местной больницы в Санкт-Петербург. «Три недели в Великих Луках я отлежала просто так в позе лягушки. Врачи сказали: «Будете лежать месяц-полтора – и срастется. У всех срастается, и у вас срастется. Лежите», - рассказала женщина.

В Санкт-Петербурге Елене Хлебниковой установили специальный аппарат Илизарова: чтобы сломанные кости срослись, они соединялись винтами, которые выходили из живота. Спустя полгода женщина еще ходила на костылях, так и пришла в суд, который постановил, что водитель не виновата – в протоколе не было «состава преступления».

«Это просто какой-то колоссальнейший ряд совпадений, - рассказывает сын пострадавшей Александр Хлебников. - В протоколе не зафиксировано, что маму сбили на пешеходном переходе, судмедэкспертиза не выявила половины переломов и квалифицировала вред здоровью как средний, в довесок еще и наша амбулаторная карта оказалась на руках у виновной».

Мирно разрешить ситуацию тогда тоже не получилось. По словам Хлебниковых, виновница ни разу не поинтересовалась здоровьем больной и рассчитывала на полное оправдание в суде, которое и получила. Гарева же была уверена, что стала жертвой профессиональных шантажистов. По ее словам, попытка «мирно урегулировать ситуацию» была не чем иным, как вымогательством колоссальных сумм вплоть до полумиллиона рублей. Впрочем, спустя год стороны свое мнение не изменили. В суде представители потерпевшей просили 600 тысяч рублей, а Елена Гарева всячески пыталась доказать, что аргументы Хлебниковых фальсифицированы, и даже выкрала ее больничную карту, чтобы предоставить суду.

На последнее обстоятельство хватко отреагировал прокурор и вынес частное представление, по которому суд попросил уволить врача Великолукской межрайонной больницы и наказать медучреждение за халатное отношение его сотрудников к своим обязанностям и ненадлежащий контроль со стороны уже бывшего руководства.

Еще пять лет судов

Руководитель Всероссийского центра защиты прав потерпевших Алексей Зарецкий уверен, что суды будут продолжаться еще около пяти лет. 150 тысяч, которые теперь безработная Елена Гарева будет постепенно выплачивать с пенсии, только покроют прошлые долги.

«Стопка чеков лежит, - объясняет сын пострадавшей. - На лечение в Питере у нас ушло около 115 тысяч рублей, которые мы занимали по соседям, по родственникам. Лечение в больнице закончилось, но мы пьем таблетки для укрепления костей, мы ходим на массаж, мы до сих пор покупаем памперсы. Все продолжается».

Новые расходы нужны на полноценную реабилитацию. «Мы нуждаемся в санаторно-курортном лечении, в здравнице, чтобы специальные люди помогали маме расширять границы своих возможностей на данный момент. А мы сейчас не можем финансово переступить через этот барьер и в силу долгов, и в силу текущих расходов. А мне надо, чтобы мать ходила и полноценно жила!» - говорит Александр.

Поэтому решением суда Елена Хлебникова, навсегда подорвавшая здоровье, и ее сын не удовлетворены. Потерпевшая будет подавать иск на возмещение материального ущерба, а также сделает новую, платную, судмедэкспертизу. Доверять медицинскому заключению, сделанному в городе, где в протоколах всплывают ошибки, врачи лечат позой лягушки и воруют медицинские карты – не приходится, считает Зарецкий.

Елена Гарева же с самого начала признала свою вину и готова была понести любое наказание, лишь бы закончить затянувшееся дело. Сейчас она убеждена, что ее наказали «по максимуму». «Несправедливость здесь, я бы могла сказать, в моем случае. Я виновата, и я понесла наказание. А с той стороны сделано много неправды, но пусть это останется на их совести. Все закончилось, и я больше связываться с ними не хочу», - прокомментировала ситуацию виновница аварии.

Что же сейчас? 58-летняя Елена Хлебникова уже ходит без костылей, хоть и значительно труднее, чем до травмы. «Вроде хорошо, что мама ходит, что встала с больничной койки, но за этот год она потеряла столько здоровья, сколько потеряла бы лет за семь. Я смотрю на нее и вижу, что эта ситуация приблизила ее глубокую старость. У нее развилась какая-то плаксивость, ее никак на здоровый, позитивный лад не настроить, эта ситуация ее разрушает изнутри. Как может человек так относиться к человеку? Ты же медик, ты же врач…» - размышляет сын пострадавшей.

И пока Елена Гарева надеется, что уже понесла наказание за те беды, которые сама того не желая принесла семье Хлебниковых, потерпевшие готовы бороться до конца, чтобы добиться уважения к себе, к своему горю и материальной помощи на восстановление здоровья женщины, которая просто в белый день переходила дорогу по пешеходному переходу.