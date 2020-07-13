В России отменят 14-дневный карантин для прибывающих из-за рубежа

21:21, 13 июля 2020, ПАИ

С 15 июля в России отменяется обязательная двухнедельная изоляция для людей, прибывающих из другой страны. Глава Роспотребнадзора Анна Попова внесла изменения в свое постановление, пишет ТАСС.

При этом всем гражданам России потребуется сделать тест на коронавирус в течение трех дней после прибытия в родную страну.

Иностранцы, въезжающие в Россию, должны будут показать на границе справку об отрицательном тесте на COVID-19.

Если у человека будет отсутствовать документ, подтверждающий отрицательный тест на коронавирус, исследование придется пройти в течение трех дней на территории России.

В Псковской области отменили обязательный карантин для гостей из других регионов, но въезжающие в Россию из другой страны должны соблюдать 14-дневную самоизоляцию.