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Общество

В России отменят 14-дневный карантин для прибывающих из-за рубежа

Фото: Дарья Хваткова.

С 15 июля в России отменяется обязательная двухнедельная изоляция для людей, прибывающих из другой страны. Глава Роспотребнадзора Анна Попова внесла изменения в свое постановление, пишет ТАСС.

При этом всем гражданам России потребуется сделать тест на коронавирус в течение трех дней после прибытия в родную страну.

Иностранцы, въезжающие в Россию, должны будут показать на границе справку об отрицательном тесте на COVID-19.

Если у человека будет отсутствовать документ, подтверждающий отрицательный тест на коронавирус, исследование придется пройти в течение трех дней на территории России.

В Псковской области отменили обязательный карантин для гостей из других регионов, но въезжающие в Россию из другой страны должны соблюдать 14-дневную самоизоляцию.

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