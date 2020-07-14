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Псковская область вошла в десятку лидеров по темпам прироста преступности
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Общество

Псковская область вошла в десятку лидеров по темпам прироста преступности

Фото Дарьи Хватковой.

Псковская область, по данным за полгода, вошла в число регионов с наибольшими темпами прироста преступности, количество зарегистрированных случаев увеличилось на 9,7%. Такие данные приводятся в отчете МВД по состоянию преступности в России за период с января по июнь 2020 года.

Более всего преступность возросла в Севастополе (26,3%), Новгородской (19,8%) и Смоленской (17,9%) областях. Псковская область занимает десятую строчку с 9,7%.

За полгода в Псковской области зарегистрировали 4498 преступлений. Увеличилось и число нераскрытых преступлений: Псковская область вошла в число регионов с наибольшими темпами прироста с показателем в 38,6% (1404 случая). С большим отрывом здесь лидирует Новгородская область – 76,7%.

При этом регион занял первое место по темпам прироста числа предварительно расследованных преступлений. Динамика составила 16% - это лучший показатель среди других субъектов России.

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