Голосовать по почте и через интернет разрешили избирателям Псковской области

17:44, 14 июля 2020, ПАИ

В Избирательном Кодексе Псковской области появилась норма о возможности голосования избирателей по почте и посредством дистанционного электронного голосования. Новую редакцию нормативного правового акта, учитывающую актуальные положения федерального избирательного законодательства, депутаты приняли на 48-й сессии регионального парламента, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Дистанционное голосование допустимо при проведении выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, референдума субъекта и местного референдума в случаях и порядке, установленных Центральной избирательной комиссией РФ.

Для защиты здоровья избирателей при участии в голосовании и создания максимального удобства для реализации избирательных прав законом предусматривается возможность досрочного голосования групп избирателей, которые проживают в населенных пунктах, где отсутствуют помещения для голосования и с которыми затруднено транспортное сообщение. Проголосовать досрочно можно не ранее, чем за 15 дней до дня голосования. Заявление о голосовании вне помещения для голосования можно подать через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Изменились требования к подписному листу – при проставлении подписи и даты избиратель собственноручно вносит в подписной лист фамилию, имя, отчество.

В законе прописана возможность корректировки действующей схемы избирательных округов, если отклонение численности избирателей от средней нормы представительства в избирательном округе превышает 20%.

Введены дополнительные ограничения пассивного избирательного права для лиц, осуждённых к лишению свободы за совершение отдельных видов преступлений средней тяжести, а также для граждан, имеющих на день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость. Ограничения распространяются до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости.