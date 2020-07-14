0
18:12
Нормативы, перерасчёт, вывоз мусора: ответы на 10 популярных вопросов от псковичей подготовил «Экопром»
18:03
В Псковской области исторически сложно с дисциплиной – Александр Котов
17:43
Александр Нестерук: заболеваемость коронавирусом остается на высоком уровне
17:41
140 человек заболели внебольничной пневмонией в Псковской области за неделю
17:36
Фудкорты и кинотеатры в Псковской области не получили разрешения на работу
17:34
В Псковской области снимут ограничения с работы кафе и ресторанов
17:29
Псковский губернатор рассказал, что позволит подойти к третьему этапу послаблений
Еще новости
Общество

Голосовать по почте и через интернет разрешили избирателям Псковской области

В Избирательном Кодексе Псковской области появилась норма о возможности голосования избирателей по почте и посредством дистанционного электронного голосования. Новую редакцию нормативного правового акта, учитывающую актуальные положения федерального избирательного законодательства, депутаты приняли на 48-й сессии регионального парламента, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Дистанционное голосование допустимо при проведении выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, референдума субъекта и местного референдума в случаях и порядке, установленных Центральной избирательной комиссией РФ.

Для защиты здоровья избирателей при участии в голосовании и создания максимального удобства для реализации избирательных прав законом предусматривается возможность досрочного голосования групп избирателей, которые проживают в населенных пунктах, где отсутствуют помещения для голосования и с которыми затруднено транспортное сообщение. Проголосовать досрочно можно не ранее, чем за 15 дней до дня голосования. Заявление о голосовании вне помещения для голосования можно подать через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Изменились требования к подписному листу – при проставлении подписи и даты избиратель собственноручно вносит в подписной лист фамилию, имя, отчество.

В законе прописана возможность корректировки действующей схемы избирательных округов, если отклонение численности избирателей от средней нормы представительства в избирательном округе превышает 20%.

Введены дополнительные ограничения пассивного избирательного права для лиц, осуждённых к лишению свободы за совершение отдельных видов преступлений средней тяжести, а также для граждан, имеющих на день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость. Ограничения распространяются до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Нормативы, перерасчёт, вывоз мусора: ответы на 10 популярных вопросов от псковичей подготовил «Экопром»
14 июля 2020
Нормативы, перерасчёт, вывоз мусора: ответы на 10 популярных вопросов от псковичей подготовил «Экопром»
В Псковской области исторически сложно с дисциплиной – Александр Котов
14 июля 2020
В Псковской области исторически сложно с дисциплиной – Александр Котов
Александр Нестерук: заболеваемость коронавирусом остается на высоком уровне
14 июля 2020
Александр Нестерук: заболеваемость коронавирусом остается на высоком уровне
140 человек заболели внебольничной пневмонией в Псковской области за неделю
14 июля 2020
140 человек заболели внебольничной пневмонией в Псковской области за неделю
Фудкорты и кинотеатры в Псковской области не получили разрешения на работу
14 июля 2020
Фудкорты и кинотеатры в Псковской области не получили разрешения на работу
В Псковской области снимут ограничения с работы кафе и ресторанов
14 июля 2020
В Псковской области снимут ограничения с работы кафе и ресторанов
Псковский губернатор рассказал, что позволит подойти к третьему этапу послаблений
14 июля 2020
Псковский губернатор рассказал, что позволит подойти к третьему этапу послаблений
Псковские санатории готовы к приёму гостей
14 июля 2020
Псковские санатории готовы к приёму гостей

Идет загрузка...