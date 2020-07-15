Пожилой порхович устроил тройное ДТП на дороге Новгород – Псков

09:32, 15 июля 2020, ПАИ

76-летний порхович устроил тройное дорожно-транспортное происшествие в Порховском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

14 июля около 16:00 на 175-м километре дороги Новгород – Псков мужчина, управляя автомобилем Nissan X-Trail, не выбрал безопасную дистанцию и протаранил Ford Mondeo, за рулем которого ехал 23-летний житель Дедовичей.

После этого Nissan X-Trail выехал на встречную полосу, где врезался в Renault Logan, которым управлял 56-летний житель Дно.

В результате дорожной аварии водитель Renault Logan получил перелом ноги, ушибы конечности и тела – его госпитализировали. Также отправили в больницу 44-летнюю пассажирку автомобиля Renault Logan, которая получила ушибы и ссадины тела, конечностей, травму головы и травматический шок.

Все водители были в трезвом состоянии. По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские проводят проверку.