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Общество

Псковские единороссы приступили к созданию интерактивной карты памятных мест, связанных с ВОВ

К созданию интерактивной карты памятных мест, связанных с ВОВ, приступили псковские единороссы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

В рамках партпроекта «Историческая память» проводится оцифровка военно-мемориальных и памятных объектов

В Псковской области стартовал всероссийский проект «Я.Помню», в ходе которого создается интерактивная карта мест, связанных с памятью о Великой Отечественной войне. Карта создаётся по инициативе федерального координатора партийного проекта «Историческая память», депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна. На неё будут нанесены монументы, обелиски, братские могилы, музеи, и другие объекты, связанные с памятью о Великой Отечественной войне.                                                                                   

Работа по оцифровке объектов предполагает сбор самых актуальных данных об их состоянии, проведённом ремонте и благоустройстве территории, смет и план-графиков проводимых работ, фиксации этапов ремонта.

В Псковской области все местные отделения «Единой России» присоединились к реализации проекта.  Только на территории областного центра планируется оцифровать 31 памятный объект.

Силами активистов партии в Пскове оцифровано уже 10 памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной. В их числе памятный знак на месте «Шталага-372», мемориал освободителям Пскова, братская могила 30 000 жертв немецко-фашистских захватчиков, памятный знак на месте «Лазарета» - концлагеря и другие.

«Реализация проекта позволит нам сделать единую онлайн-карту, на которой любой пользователь сможет увидеть места захоронения солдат Великой Отечественной войны и все памятные точки, мемориалы и скульптурные группы. В результате мы получим полную базу данных объектов, по сути – единый реестр всех памятных мест. Я уверен, что благодаря проекту «Я.Помню» удастся навести порядок в этой информации и решить многие проблемы с неизвестными или недостоверными памятными местами», - прокомментировал секретарь регионального отделения партии Александр Козловский.

Козловский подчеркнул, что в период развитых технологий и цифровизации социальных процессов исторически значимые места и события должны быть доступны в сети Интернет. «Каждый желающий сможет с любого электронного устройства кликнуть на объект и узнать о нем всю подробную информацию», - пояснил единоросс.

Целью проекта «Я.Помню» является сохранение исторического и культурного наследия России.

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