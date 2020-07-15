Приём заявок на участие в конкурсе проектов ТОСов начался в Псковской области

15:38, 15 июля 2020, ПАИ

С 15 июля в Псковской области начался приём заявок на участие во втором региональном конкурсе проектов, созданных территориальными общественными самоуправлениями региона, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Второй конкурс этого года организован по инициативе губернатора Михаила Ведерникова.

В конкурсе смогут принять участие ТОСы, расположенные на межселенной территории, в городских округах, городских и сельских поселениях Псковской области. Для этого представителям самоуправлений необходимо представить в администрацию муниципального образования, на территории которого предполагается реализация проекта, заявление по форме и пакет документов.

Заявки на участие в конкурсе будет принимать организатор конкурса – управление по местному самоуправлению и территориальному развитию – до 5 августа.

На реализацию проектов – победителей конкурса местным бюджетам муниципальных образований, на территории которых предполагается их реализация, будут предоставляться субсидии из областного бюджета. Максимальный размер гранта из регионального бюджета составит 100 тысяч рублей. Общий размер финансирования составит около 2 млн рублей.

Ранее в Псковской области состоялся первый этап конкурса. Тогда на гранты было направлено 10 млн рублей, что почти в три раза больше, чем в прошлом году. Победителями стали 57 проектов, которые получат финансирование на их реализацию.

По вопросам участия в конкурсе проектов можно обращаться в отдел по взаимодействию с муниципальными образованиями управления по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации Псковской области по телефонам: 299-799, 299-800, 299-801.