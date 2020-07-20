Артём Васильев: ЛДПР занимает второе место в Псковской области
В Псковской области партия ЛДПР занимает второе место на политическом региональном поле. Главный конкурент – «Единая Россия». Об этом заявил координатор Псковского регионального отделения ЛДПР Артём Васильев в прямом эфире ПАИ-live 20 июля.
Артём Васильев отметил, что главным конкурентом ЛДПР в Псковской области является партия власти – «Единая Россия». Среди оппозиционных партий конкурентами ЛДПР он назвал КПРФ и партию «Справедливая Россия».
Он подчеркнул, что в Псковской области ЛДПР занимает второе место на политическом региональном поле. Практически наравне с КПРФ, уточнил Артём Васильев. При этом он уверен, что предвыборная кампания перед ближайшими выборами покажет, что будет дальше.