Путин предложил депутату Михаилу Дегтяреву возглавить Хабаровский край
20 июля президент России Владимир Путин предложил депутату Госдумы от ЛДПР Михаилу Дегтяреву стать временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края, сообщает РИА Новости.
«Вы инженер, но в то же время человек, который активно занимается общественной деятельностью, причём много лет и успешно. Михаил Владимирович, есть для вас работа, очень ответственная и важная работа. Я хочу предложить вам возглавить Хабаровский край», – сказал Владимир Путин.
Михаил Дегтярев заявил, что готов стать врио губернатора Хабаровского края.