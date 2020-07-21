В Минобороны заявили о готовности новой вакцины от COVID-19
О готовности вакцины от коронавирусной инфекции заявили в Минобороны. В создании вакцины участвовали военные специалисты и учёные Национального исследовательнского центра имени Гамалеи, пишет ТАСС.
Первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов рассказал, что окончательные оценки результатов испытаний специалистами и учёными уже были сделаны.
«Все добровольцы, которые получили иммунитет от коронавируса, чувствовали себя нормально», - отметил Руслан Цаликов.