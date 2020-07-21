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В Пустошкинском районе сгорела иномарка Chery Tiggo

Фото Дарьи Хватковой.

Иномарка Chery Tiggo сгорела поздно вечером в Пустошкинском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

20 июля в 23:43 в деревне Балашово Пустошкинского района сгорел автомобиль. Причиной пожара стала неисправность электропроводки в моторном отсеке.

В 00:51 в СНТ «Пристань-2» Псковского района сгорела баня. Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования.

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