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Олег Брячак о силе и бессилии «Справедливой России» (ПРЯМОЙ ЭФИР)

21 июля лидер Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак стал гостем прямого эфира ПАИ-live.

«Справедливая Россия», как и все остальные партии, намерена бороться за мандаты муниципальных депутатов и участвовать в больших выборах-2021. Обсудим готовность псковских справедроссов к этим кампаниям.

Поговорим также о том, вышла ли «Справедливая Россия» из анабиоза после пандемии коронавируса, как оценивает Олег Брячак итоги выборов в Печорском районе, почему сменился тон справедроссов в городской Думе по отношению к главе Пскова, возможных межпартийных предвыборных альянсах и многом другом.

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