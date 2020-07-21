Олег Брячак о силе и бессилии «Справедливой России» (ПРЯМОЙ ЭФИР)

11:03, 21 июля 2020, ПАИ

21 июля лидер Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак стал гостем прямого эфира ПАИ-live.

«Справедливая Россия», как и все остальные партии, намерена бороться за мандаты муниципальных депутатов и участвовать в больших выборах-2021. Обсудим готовность псковских справедроссов к этим кампаниям.

Поговорим также о том, вышла ли «Справедливая Россия» из анабиоза после пандемии коронавируса, как оценивает Олег Брячак итоги выборов в Печорском районе, почему сменился тон справедроссов в городской Думе по отношению к главе Пскова, возможных межпартийных предвыборных альянсах и многом другом.