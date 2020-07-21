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Политика

223 кандидата выдвинула «Справедливая Россия» на предстоящие выборы в Псковской области

Партия «Справедливая Россия» на предстоящие выборы в Псковской области выдвинула 223 кандидата на более чем 1000 мандатов. Об этом заявил член Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак в прямом эфире ПАИ-live 21 июля.

Олег Брячак отметил, что партия «Справедливая Россия» «никогда не уходила в спячку». В Псковской области работают 106 депутатов-справедливороссов, которые получают с мест сигналы, проблемы, уточнил спикер. «Мы в «Справедливой России» не привыкли охать и ахать, мы идем и работаем», – подчеркнул Олег Брячак.

По его словам, основной показатель – количество кандидатов в депутаты, которым удалось той или иной политической силе выдвинуть. «Наша политическая сила на предстоящие выборы выдвинула 223 кандидата на более чем 1000 мандатов», – отметил Олег Брячак. 

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