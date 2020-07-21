Олег Брячак: У лидера псковских коммунистов хорошо получается работать на грядках

12:01, 21 июля 2020, ПАИ

У первого секретаря Псковского обкома КПРФ, депутата Псковского областного Собрания Петра Алексеенко хорошо получается работать на грядках, но не руководить обкомом партии, заявил член Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак в прямом эфире ПАИ-live 21 июля.

По мнению Олега Брячака, в настоящий момент в Псковской области у КПРФ нет хорошего руководителя. «Пётр Алексеенко добрый, у него хорошо получается работать на грядках, в бане умеет париться, но он не руководитель. Лидер не может уйти в отпуск в разгар предвыборной кампании, а Пётр Алексеенко может», – сказал Олег Брячак и отметил, что справедливороссы не видят от псковских коммунистов сегодня стратегии, заявлений и борьбы.

Олег Брячак подчеркнул, что когда у какой-либо структуры нет руководителя, то она будет «расползаться и плыть». Он также отметил, что для него неприемлемо сотрудничество с «Единой Россией» и партией «Яблоко».