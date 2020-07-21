Олег Брячак: В Пскове нужно вернуть прямые выборы мэра

13:43, 21 июля 2020, ПАИ

В Пскове необходимо вернуть прямые выборы мэра. Об этом заявил член Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак в прямом эфире ПАИ-live 21 июля.

Олег Брячак назвал полной ерундой модель двуглавого управления, при которой существует глава Пскова и глава администрации города. «Сегодня у нас городом, получается, управляет 26 человек: 25 депутатов Псковской гордумы, включая главу города Елену Полонскую, и сити-менеджер Александр Братчиков. По факту вроде Александр Братчиков управляет, но ответственность делится между всеми», – сказал политик.

Он также отметил, что сегодня по статусу глава Пскова выше, чем сити-менеджер. Глава города способен влиять на работу сити-менеджера, различных городских служб, но сегодня этого нет, заметил Олег Брячак.

«Мы не видим конкретики с её [глава Пскова Елена Полонская – ПАИ] стороны, а только её саму, и как она разговаривает и букеты носит», – отметил политик.

«Я выступаю за прямые выборы мэра. Одно лицо – с него и спрос. Везде должен быть один руководитель. Вы только представьте, что у нас сейчас в регионе будет глава области и ещё сити-менеджер. И что, с кого спрашивать? Кто за что отвечает? А сейчас в регионе один губернатор. Он эффективный, мы видим, что он работает», – заключил Олег Брячак.

Избиратели, проживающие в Пскове и Великих Луках, не могут выбирать главу муниципального образования напрямую, в отличие от жителей прочих районов Псковской области. Последние прямые выборы мэра Пскова прошли в 2004 году.