43 миллиона яиц произвели в Псковской области за полгода

12:28, 22 июля 2020, ПАИ

За первое полугодие в Псковской области произвели 169,2 тысячи тонн скота и птицы на убой, 99,9 тысячи тонн молока, 43,4 миллиона штук яиц. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковстата.

За период с января по июнь 2020 года в Псковской области на 8,8 % выросло производство скота и птицы на убой и на 0,9% - молока. Производство яиц сократилось на 1,4 %.

Прирост производства обеспечили сельскохозяйственные организации, удельный вес этой категории хозяйств в производстве скота и птицы составил 99 %, молока – 81 %, яиц – 41 %.

Продуктивность коров молочного стада в сельскохозяйственных организациях (кроме микропредприятий) в январе – июне 2020 года увеличилась на 74 килограмма (на 2%) и составила 3333 килограмма молока на одну корову.