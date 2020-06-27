Псковский госпиталь ветеранов станет гериатрическим центром

14:57, 22 июля 2020, ПАИ

И.о.главного врача Псковского областного госпиталя ветеранов Сергею Белявскому предстоит переформатировать Псковский госпиталь ветеранов в гериатрический центр региона. При это учреждение сохранит название «госпиталь ветеранов».

«Мы продолжим оказывать помощь тем людям, которые имеют определенные заслуги перед Родиной. Эти задачи перед нами останутся. Но с годами , к сожалению, ветераны от нас уходят, поэтому мы будем также заботиться о детях войны, работниках тыла, участниках ликвидации аварии в Чернобыле, ветеранах современных войн, - пояснил новый главврач.

Он также отметил, что многие госпитали ветеранов уже перешли на новый формат и это не единичный опыт.

Сергей Белявский, бывший руководитель Псковского областного онкологического диспансера, назначен на должность и. о. главного врача Псковского госпиталя для ветеранов войн 22 июля. Его представили коллективу учреждения.

У Сергея Белявского есть опыт зарубежной работы. После возвращения в Россию в 2009 году он два года служил в комитете по здравоохранению Псковской области. Потом долгое время работал в фонде обязательного медицинского страхования региона. В 2015 году перешел в Псковский областной онкологический диспансер, где в том числе исполнял обязанности главного врача.

Бывший начальник Псковского госпиталя для ветеранов войн Игорь Феоктистов стал директором профсоюзного курорта «Хилово».