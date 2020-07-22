В Пскове мужчину ударили ножом в закусочной

22:05, 22 июля 2020, ПАИ

22 июля в Пскове на улице Вокзальной, 52 в закусочной «Дельфин» мужчина набросился на другого посетителя и нанёс ему ножевое ранение, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Мужчину задержали прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии. Псковича, который получил ножевое ранение, госпитализировали в медицинское учреждение.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ













В настоящий момент на месте происшествия работают все оперативные службы, выясняются обстоятельства произошедшего.