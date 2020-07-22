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Общество

В Пскове мужчину ударили ножом в закусочной

22 июля в Пскове на улице Вокзальной, 52 в закусочной «Дельфин» мужчина набросился на другого посетителя и нанёс ему ножевое ранение, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Мужчину задержали прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии. Псковича, который получил ножевое ранение, госпитализировали в медицинское учреждение.

  • В Пскове мужчину ударили ножом в закусочной
    Фото: ПАИ
  • В Пскове мужчину ударили ножом в закусочной
    Фото: ПАИ
  • В Пскове мужчину ударили ножом в закусочной
    Фото: ПАИ
  • В Пскове мужчину ударили ножом в закусочной
    Фото: ПАИ
  • В Пскове мужчину ударили ножом в закусочной
    Фото: ПАИ
  • В Пскове мужчину ударили ножом в закусочной
    Фото: ПАИ
  • В Пскове мужчину ударили ножом в закусочной
    Фото: ПАИ

В настоящий момент на месте происшествия работают все оперативные службы, выясняются обстоятельства произошедшего.

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