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Фонд «Внимание» открыл сбор на реставрацию Анастасиевской часовни
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Общество

Фонд «Внимание» открыл сбор на реставрацию Анастасиевской часовни

На реставрацию Анастасиевской часовни открыл сбор фонд «Внимание». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе фонда.

Фонд сохранения исторической среды «Внимание» открыл сбор средств на разработку проекта реставрации росписей часовни Святой Анастасии.

Часовня Святой Анастасии находится у Ольгинского моста в Пскове. Это памятник архитектуры, созданный в 1911 году по проекту Щусева одновременно с Ольгинским мостом. С 1710 года на этом месте стояла другая одноимённая часовня. Но из-за строительства моста и желания поднять часовню на более высокий уровень прежнюю постройку заключили в каменную надстройку, засыпали землёй до уровня моста и, как на фундамент, на неё поставили новую часовню.

Сейчас часовня находится в ведении Псковского музея-заповедника. Более 20 лет Министерство культуры отказывается выделять средства на реставрацию часовни. Памятник находится на грани разрушения.

Благотворительный Фонд имени Елены Ивановны Рерих начал сбор пожертвований на сохранение часовни. Работы будут проходить в три этапа: составление проектной документации, противоаварийное укрепление и реставрация живописи.

Фонд «Внимание» присоединяется к проекту реставрации Анастасиевской часовни, планируя собрать 300 тысяч рублей, недостающие для составления проекта реставрации живописи. Фондом уже было собрано более пяти тысяч рублей.

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