УФ-печать на пластике в Пскове

16:10, 23 июля 2020, ПАИ

Современные типографские возможности позволяют создавать истинные произведения искусства, имеющие обширную сферу применения в различных областях жизни.

Одной из более распространенных услуг, предлагаемых специализированными типографскими центрами, считается сейчас уф печать на пластике. Такая услуга заключается в нанесении высококачественного изображения на пластиковой поверхности, превращая обыкновенный лист материала в привлекательное, стильное, многофункциональное изделие.

Большую популярность и востребованность такая услуга, как ультрафиолетовая печать на пластике, получила в сфере рекламы. За счет ее имеется возможность создать рекламоноситель, который сможет продолжительный период времени привлекать внимание потребительской аудитории.

Главные особенности и преимущества УФ печати на пластике

Нанесение ультрафиолетовой печати проводится на различные поверхности: плёнку, акрил, стекло, древесину и другие. При этом одним из незаменимых согласно техническим свойствам для рекламных целей все-таки считается пластиковый материал. Пластик отлично поддаётся обработке на производстве и с легкостью гнётся. При нагреве такой материал способен принимать любую форму. Равномерная и гладкая поверхность считается наилучшим вариантом для нанесения полноцветной печати и предоставляет возможность передать яркость цветов, не искажая качества картинки.

Назовем главные преимущества нанесения ультрафиолетовой печати на пластик: