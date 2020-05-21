0
10:09
Медико-диагностический центр «Мед-Скан»: более года успешной работы
15:51
Tele2 подвела итоги десятилетней работы в Псковской области
18:06
Псковичей приглашают провести неделю Святого Патрика в ресторане «Munhell»
09:48
В Псков приходит федеральная сеть выгодных брендов
15:00
В Пскове открылся фреш-маркет «Корзинка»
13:49
Большая развлекательная программа в псковском аквапарке: Когда пройдёт и что будет
20:15
«Думайте и делайте выводы»: Житель Пскова сдал на экспертизу арбузы из крупных торговых сетей
Еще новости
Маркет

УФ-печать на пластике в Пскове

 

уф печать на пластикеСовременные типографские возможности позволяют создавать истинные произведения искусства, имеющие обширную  сферу применения в различных областях жизни.

Одной из более распространенных услуг, предлагаемых специализированными типографскими центрами, считается сейчас уф печать на пластике. Такая услуга заключается в нанесении высококачественного изображения на пластиковой поверхности, превращая обыкновенный лист материала в привлекательное, стильное, многофункциональное изделие.

Большую популярность и востребованность такая услуга, как ультрафиолетовая печать на пластике, получила в сфере рекламы. За счет ее имеется возможность создать рекламоноситель, который сможет продолжительный период времени привлекать внимание потребительской аудитории.

Главные особенности и преимущества УФ печати на пластике

Нанесение ультрафиолетовой печати проводится на различные поверхности: плёнку, акрил, стекло, древесину и другие. При этом одним из незаменимых согласно техническим свойствам для рекламных целей все-таки считается пластиковый материал. Пластик отлично поддаётся обработке на производстве и с легкостью гнётся. При нагреве такой материал способен принимать любую форму. Равномерная и гладкая поверхность считается наилучшим вариантом для нанесения полноцветной печати и предоставляет возможность передать яркость цветов, не искажая качества картинки.

Назовем главные преимущества нанесения ультрафиолетовой печати на пластик:

  1. устойчивость изображения к выгоранию и разным физическим воздействиям;
  2. отличное интерьерное качество печати;
  3. повышенная влагоустойчивость;
  4. моментальное отвердение чернил;
  5. продолжительный эксплуатационный ресурс изделия с нанесённой на него УФ печатью.
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Медико-диагностический центр «Мед-Скан»: более года успешной работы
21 мая 2020
Медико-диагностический центр «Мед-Скан»: более года успешной работы
Tele2 подвела итоги десятилетней работы в Псковской области
10 марта 2020
Tele2 подвела итоги десятилетней работы в Псковской области
Псковичей приглашают провести неделю Святого Патрика в ресторане «Munhell»
06 марта 2020
Псковичей приглашают провести неделю Святого Патрика в ресторане «Munhell»
В Псков приходит федеральная сеть выгодных брендов
25 декабря 2019
В Псков приходит федеральная сеть выгодных брендов
В Пскове открылся фреш-маркет «Корзинка»
19 декабря 2019
В Пскове открылся фреш-маркет «Корзинка» 2
Большая развлекательная программа в псковском аквапарке: Когда пройдёт и что будет
27 сентября 2019
Большая развлекательная программа в псковском аквапарке: Когда пройдёт и что будет
«Думайте и делайте выводы»: Житель Пскова сдал на экспертизу арбузы из крупных торговых сетей
04 сентября 2019
«Думайте и делайте выводы»: Житель Пскова сдал на экспертизу арбузы из крупных торговых сетей
11-й день рождения отметил псковский торговый комплекс «ПИК60»
30 июля 2019
11-й день рождения отметил псковский торговый комплекс «ПИК60»

Идет загрузка...