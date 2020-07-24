Умер великолукский поэт Александр Рябихин

20:41, 24 июля 2020, ПАИ

23 июля на 72-м году ушёл из жизни член Союза писателей России, поэт Александр Алексеевич Рябихин. Об этом сообщается на сайте регионального отделения Союза писателей России.

Александр Алексеевич Рябихин родился 23 августа 1948 года в селе Нагорное Рязанской области. С семи лет приобщился к тяжёлому сельскому труду: помогал колхозу на покосе убирать сено, возил на бричке намолоченное зерно от комбайна к риге и разгружал деревянной лопатой, которая была больше его роста.

Очень рано увлёкся поэзией, любовь к ней привил отец. В первом классе начал пробовать писать стихи.

Александр Рябихин служил в Советской армии. После увольнения из армии жил в городе воинской славы Великие Луки. Работал на ЗАО «ЗЭТО» начальником караула, затем начальником электротранспортного участка.

Печатался в альманахах и сборниках «Автомат и гитара», «Великолукская земля», «Фестиваль поэзии – 97», «Литературные Великие Луки», «Нам свыше Родина дана», «Ничего душе не надо, кроме Родины и неба», в журнале «Великолукский вестник» и многих других. В содружестве с композиторами писал песни. Стал автором текста гимна Великолукского района.

Издал пять поэтических сборников: «Глухариные зори», «Вкус полыни», «Эхо нашей судьбы», «Когда падают звёзды», «Напишу на снегу».

«От имени псковских писателей выражаем соболезнование родным и близким покойного! Пусть земля будет ему пухом! Вечная память!» – написали в Союзе писателей.

Прощание с Александром Рябихиным состоится 26 июля в 11:00 в Вознесенском соборе города Великие Луки.