Техническим нокаутом завершился бой Исмаилова и Александра Емельяненко

15:17, 25 июля 2020, ПАИ

Боец смешанного стиля Магомед Исмаилов одержал победу над Александром Емельяненко в главном бою турнира АСА 107 в Сочи. Бой завершился в третьем раунде техническим нокаутом. Александр Емельяненко прокомментировал в интервью «ВсёПроСпорт» свой проигрыш Магомеду Исмаилову, назвал его победу «стрёмной» и заявил, что будет реванш.

«Самочувствие отличное. Я доволен тем, что удалось увидеть моменты, которые нужно проработать. Ничего катастрофического и нового Исмаилов не преподнёс. Весь его план на бой я предвидел, просто впопыхах рвался закончить турнир досрочно. Ни в одном из раундов я не чувствовал никакой опасности от него», – рассказал Александр Емельяненко.

Победу соперника спортсмен назвал «стрёмной», поскольку тот, по его мнению, испугался драться и создавал видимость поединка: «Стрёмная победа Исмаилова. Пусть засчитает её себе, а я себе это поражение считать не буду».

«Хочу обратить внимание судей на подобные мероприятия. Если человек переводит бой в партер, чтобы создавать видимость работы, надо поднимать спортсменов в стойку», – отметил Емельяненко.

Проигравший считает, что функционально был готов намного лучше Исмаилова, но признал, что где-то позволил себе расслабиться. «И так получилось, что у меня произошла осечка. А в третьем раунде он смог её расширить. В этом было его спасение. Исмаилов сдыхал, сдыхал, просто умирал. И тут, когда я думал, что с ним сделать, остановили бой», – признался боец.

Александр Емельяненко заявил, что через несколько боёв стоит ждать реванша: «Я знаю, что делать с ним дальше. Рвать его буду».