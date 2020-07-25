В Псковской области разыскивают 73-летнюю жительницу Ленобласти

20:44, 25 июля 2020, ПАИ

73-летняя Екатерина Михайловна Чижова 22 июля ушла в лес и не вернулась. Женщина проживает в деревне Втроя Сланцевского района Ленинградской области, но может находиться в Псковской области. Об этом сообщается в группе псковского отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

Рост Екатерины Чижовой 168 сантиметров, телосложение нормальное, волосы седые, глаза карие. Ушла в серой спортивной кофте и синих штанах, была обута в серые резиновые сапоги, с собой взяла белое ведро.

Информацию о пропавшей можно сообщить на горячую линию отряда 8-800-700-54-52 или по телефону 112.