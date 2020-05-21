Классификация и разновидности канализационных люков

10:19, 27 июля 2020, ПАИ

Канализационные люки устанавливают поверх входа в колодцы канализационной системы для защиты коммуникации от проникновения посторонних, от попадания туда мусора и осадков. Одновременно с этим люк обеспечивает свободный доступ к колодцам представителям организаций, которые ответственны за эксплуатацию коммуникаций. Выбирают материал, из которого выполнен люк, его массу и другие характеристики с учетом предполагаемых условий эксплуатации. К примеру, если его монтируют на проезжей части, то конструкция должна выдерживать не менее 60-70 кг, иначе она просядет под постоянным механическим воздействием машин. Если монтаж запланирован на тротуаре, то здесь ставят во главу угла вопросы безопасности пешеходов. Поверхность должна быть рифленой, чтобы не допустить скольжения.

Классификация по назначению

На этапе разработки технического задания учитывают условия эксплуатации, иначе возникнут проблемы сразу после установки. В зависимости от назначения, выделяют следующие категории люков:

смотровой;

накопительный;

ливневый;

ревизионный.

Следующая классификация основана на таком параметре, как форма. Наиболее распространенный вариант – это круг, потому что более практична в плане эксплуатации. Реже можно встретить прямоугольный или квадратный люк, который монтируют при обустройстве ливневой канализации. На этапе согласования

технического задания потребитель выбирает различные варианты исполнения люка, например, с запорным механизмом, с дополнительным углублением в крышке и так далее. Смотрите подробнее.

Классификация с учетом материала

Ассортиментный перечень подобных изделий позволяет реализовать проект любой сложности. Учитывая параметры, зафиксированные в техническом задании, выбирают материал. Чугунный вариант, созданный на основе сплава графика, углерода и железа, характеризует повышенный срок службы. Не страшны конструкции скачки температуры и продолжительное воздействие агрессивных сред. По мере появления новых материалов чугун стали заменять на более доступные и практичные варианты, например на полимерно-песчаную модель:

гарантированный срок использования более 30 лет;

выдерживает температурные скачки;

не подвержен коррозии;

устойчивость к агрессивным средам;

доступная цена;

обширная цветовая гамма;

монтируют там, где нагрузка будет от 1,5 до 12,5 т;

изделие неприхотливо в плане эксплуатации.

К достоинствам полимерно-песчаных моделей относят их практичность. Если изделие пришло в негодность, то люк можно сдать на вторичную переработку.

Использование современных материалов

Помимо чугуна, для производства используют инновационную форму пластика. За основу берут термопластичные полимеры, которые обрабатывают под давлением. Монтируют пластиковые люки на тротуарах, на газонах и так далее. В каталоге производителя можно найти различные цветовые решения и фактуры. К примеру, поверхность имитирует натуральный камень. Пластиковый вариант уместен там, где не будет продолжительной значительной механической нагрузки на поверхность, например парк или дачный участок. Завершает перечень полимерно-композитная модель, которую:

производят на основе полимерной смолы;

дополнительно армируют стекловолокном;

представили в нескольких цветовых решениях.

Крышка изделия не примерзает к основанию. Также преимуществом является то, что модель не популярна у вандалов.

Изделие отличается доступной ценой и долговечностью. Люк может быть установлен в парках, во дворах и так далее, где планируется нагрузка на поверхность до 40 т. Настоятельно рекомендуется выбирать люк с запасом прочности, чтобы исключить быстрый износ.

По материалам https://www.standartpark.ru/.