Реальный рост пенсий пообещали обеспечить в Минтруде

07:00, 28 июля 2020, ПАИ

В Минтруде пообещали обеспечить реальный рост пенсий. Размеры индексации пенсий неработающим пенсионерам определены федеральным законом, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Как пояснили в Минтруде, размеры индексации пенсий неработающим пенсионерам определены не в указах, а в Федеральном законе от № 350-ФЗ.

Согласно ему, в период с 2021 по 2024 года индексация будет превышать уровень ожидаемой инфляции. С 1 января 2021 года пенсии будет проиндексированы на 6,3%, с 2022 года на 5,9%, а с 2023 года на 5,6%, с 1 января 2024 года – на 5,5%.

После 2024 года страховые пенсии будут увеличиваться исходя из роста доходов бюджета Пенсионного фонда России. Страховые пенсии будут индексироваться выше уровня инфляции.