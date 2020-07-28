Единороссы оценили качество ремонта дворовых и общественных территорий в Пскове

17:19, 28 июля 2020, ПАИ

В Пскове состоялся рейд по мониторингу дворовых территорий, ремонт которых проводился в 2019 году и продолжился в 2020 году по партийному проекту «Единой России» «Городская среда». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

В выезде приняли участие секретарь городского отделения партии «Единая Россия», глава Пскова Елена Полонская, региональный координатор партийного проекта «Городская среда», глава администрации города Александр Братчиков, представители управления городского хозяйства администрации Пскова, депутаты фракции «Единая Россия» Константин Болотин и Юрий Сорокин.

Александр Братчиков напомнил, что в рамках программы «Формирование современной городской среды» проходит благоустройство не только дворовых территорий, но и общественных пространств. На следующий год запланировано благоустройство площади Ленина. «Это центр, лицо города и его необходимо привести в порядок. Эта территория должна стать комфортной для времяпрепровождения всех возрастных категорий граждан», – отметил он.

Первой точкой контрольного выезда стала дворовая территория на улице Гражданской, 20. Здесь благоустроена территория: заасфальтированы пешеходные дорожки, заменены бордюрные камни, обустроен внутридворовой проезд. Было отмечено, что из-за особенностей рельефа на данной территории невозможно обустроить большое количество парковочных мест.

Также участники выезда посетили сквер «Кораблик» на Завеличье, который был сдан в 2019 году. Здесь приведена в порядок территория между домами на улицах Коммунальной, 26, Народной, 27 и детским садом. Кроме того, установлен детский игровой комплекс, воркаут-площадка с резиновым покрытием, скамейки и урны, обустроены подъездные пути, сделана пешеходная дорожка вдоль школы № 4 и заасфальтированы «народные тропы».

«Благоустроенная территория – это, в первую очередь, заслуга местных жителей. Я как депутат по данному округу оказала содействие в подготовке и подаче заявки в программу, были учтены пожелания жителей этого района», – отметила Елена Полонская.

Также она обратила внимание на то, что многие установленные скамейки на данной территории пострадали от вандалов. «Досадно, что недавно благоустроенную территорию снова приходится приводить в порядок». На конец августа запланировано озеленение данной территории в рамках акции «Сад памяти», – отметила Елена Полонская.

Участники выезда также посетили «Аллею ветеранов». В рамках благоустройства территории здесь был заменён асфальт тротуаров и площадок, установлены бортовые камни, 12 новых скамеек и урн, металлические ограждения вдоль аллеи, отдельно оборудована площадка для силовых упражнений, установлено освещение, засеяна газонная трава, высажены луковицы цветов.

«Хотелось сделать здесь хорошее место для отдыха, наконец, эта идея реализована», – поделился Юрий Сорокин.

Далее участники выезда осмотрели дворовую территорию по улице Рокоссовского, 4. В прошлом году здесь была установлена воркаут-площадка, а уже в 2020 году отремонтирован междворовой проезд, сделаны пешеходные дорожки, оборудованы парковочные места и отремонтированы прилегающие территории.

Константин Болотин сообщил о том, что работа по благоустройству данного двора началась ещё в 2017 году. «Благодаря инициативе жителей была подана заявка на благоустройство данной территории в программу «Формирование современной городской среды». Мы с ними проделали большой путь от сбора подписей до создания проекта и наконец, в 2019 году у нас получилось реализовать задуманное», – подчеркнул депутат.

Завершающей точкой контрольного выезда стал сквер на улице Технической, 14. Здесь ремонтные работы уже завершены: установлены детская и спортивная площадки, тренажеры, теневые навесы, малые архитектурные формы, заасфальтированы дорожки, высажены растения и кустарники в современном ландшафтом дизайне.

Средства на проведение работ выделены из бюджетов разного уровня в рамках партийного проекта «Единой России» «Городская среда».