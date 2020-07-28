Световое шоу может пройти в День города в Великих Луках

19:20, 28 июля 2020, ПАИ

В День города в Великих Луках может пройти световое шоу. Об этом сообщил директор ООО «Агентство ипотечного кредитования» Александр Терентьев на встрече главы Великих Лук Николая Козловского с общественными советниками главы города, пишет газета «Великолукская правда. Новости».

В настоящий момент в Великих Луках продолжается работа по монтажу нового колеса обозрения в городском парке культуры и отдыха. Колесо будет с 20 кабинами закрытого типа с кондиционерами. Аттракционом можно будет пользоваться круглый год.

«В планах также снабдить колесо иллюминацией с тем, чтобы организовывать световое шоу. Если позволит эпидемиологическая обстановка и всё сложится, то в этом году в День города проведём световое шоу», – отметил Александр Терентьев.