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Общество

Световое шоу может пройти в День города в Великих Луках

В День города в Великих Луках может пройти световое шоу. Об этом сообщил директор ООО «Агентство ипотечного кредитования» Александр Терентьев на встрече главы Великих Лук Николая Козловского с общественными советниками главы города, пишет газета «Великолукская правда. Новости».

В настоящий момент в Великих Луках продолжается работа по монтажу нового колеса обозрения в городском парке культуры и отдыха. Колесо будет с 20 кабинами закрытого типа с кондиционерами. Аттракционом можно будет пользоваться круглый год.

«В планах также снабдить колесо иллюминацией с тем, чтобы организовывать световое шоу. Если позволит эпидемиологическая обстановка и всё сложится, то в этом году в День города проведём световое шоу», – отметил Александр Терентьев.

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