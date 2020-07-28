Как два студента в Пскове возводят эллинг для гребного клуба

20:22, 28 июля 2020, ПАИ

Ангар для гребного клуба ПсковГУ ждал установки три года.

С 2017 года Псковский государственный университет участвует в одном из самых ярких всероссийских студенческих соревнований - Студенческой гребной лиге. Гребной клуб ПсковГУ возглавил и продолжает тренировки в нем заслуженный тренер России Сергей Матвеев. Гребная лига, которую финансирует Фонд Тимченко, уже передала псковским гребцам-студентам несколько лодок, концепт-тренажеры, а также эллинг для их хранения. У ребят хорошие результаты на фоне других студенческих команд. Три года, три ректора тянулась эпопея с установкой этого эллинга. То ему не могли найти место, то вуз не хотел брать на себя лишнюю ответственность. Ситуация в какой-то момент напрягла и лигу, которая намекнула, что может и вернуть все выданное, чтобы передать более адекватному вузу.

В итоге зимой студенты-гребцы обратились к тогда еще врио ректора ПсковГУ Наталье Ильиной. Новый руководитель вуза взяла ситуацию под свою опеку и нашла для эллинга место на спортплощадке в комплексе студенческих зданий на улице Красноармейской.

Проблему с местом решили, но появилась другая. За три года, пока эллинг лежал без дела, успела обанкротиться фирма, которая после поставки должна была обеспечить его установку. То есть каркасную конструкцию должен был кто-то поставить за свой счет, а, кроме того, и подготовить еще и площадку для этого. Ситуацию решили совместно с областным спорткомитетом. «ПсковЖилСтрой» готовит площадку, а студенты возводят конструкции.

Возведение эллинга началось 20 июня. На объекте трудятся два студента - Тимофей Морозов (капитан гребного клуба) и Констатин Терентьев (гребец команды). Тимофей – студент 4 курса Института инженерных наук, греблей занялся только в студклубе. Второй студент - Костя - учится на 3 курсе истфака. Раньше он греб на «Динамо». Тимофей много строил, помогая в семье, Костя отработал прошлым летом в мостотряде. Сегодня они плечом к плечу уже месяц. Я застал их на стройплощадке в пятницу в 8 вечера. Хотели успеть к понедельнику, чтобы начать на каркас натягивать тент.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова















«Нас особо никто не торопит, но мы стараемся управиться поскорее, для себя же в первую очередь стараемся. Дело не сложное, но интересное, – делится Константин. – Да и здорово, что здесь же рядом лодки. Работа-работой, а тренировки по расписанию».

Иногда они приглашают других ребят-гребцов помочь. На заднем дворе ПсковГУ, здесь же на улице Красноармейской, лежат студенческие лодки. Несколько раз в неделю гребцы проводят тренировки на воде. Нести лодки к Великой примерно две минуты от нынешнего места хранения. От эллинга чуть дальше - минуты три. Спуск удобный. И ребята рассчитывают, что для гребцов благоустроят подход и установят понтон для выхода на воду.

«Главное, что теперь у нас есть эллинг. Рассчитываем на прибрежную инфраструктуру, верим, что в кампусе будут и раздевалки со спортзалом для тренировок в зимнее время», – отметил Тимофей.

Ширина эллинга – 6 метров, длина 25 метров, высота – больше 5 метров. Сюда может поместиться с десяток лодок и множество весел. По итогам последнего сезона ПсковГУ стал 20-м среди 47 вузов, участвующих в Лиге. Теперь тренировки должны стать более системными, а количество студентов, которые приобщаться к спорту должно возрасти.

«За последний год мы увидели, что в Псковской области уделяют много внимания развитию гребного спорта, хорошие новости и планы озвучены по «Нике», «Динамо», «Электрону», появился свой стационарный объект и Псковского университета, – отметил Сергей Матвеев в разговоре с корреспондентом Псковского агентства информации. – Все это естественно пойдет на пользу спорту. Главное, чтобы как можно планов воплотилось в жизнь».

Сегодня в гребном клубе ПсковГУ занимаются около 40 студентов. Всего же в орбите спортклуба 250 человек, а примерно 550 ребят ежегодно принимают участие в студенческих соревнованиях.