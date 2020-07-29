Нетрезвого водителя скутера поймали полицейские в Невеле

11:01, 29 июля 2020, ПАИ

Водителей, повторно севших за руль в нетрезвом состоянии, остановили полицейские в Невеле, Острове, Порхове и Новосокольническом районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Днём 28 июля на переулке Лермонтова в Невеле сотрудники ГИБДД остановили 48-летнего водителя скутера. Он находился в нетрезвом виде. А в Острове вечером 27 июля у дома на улице Фестивальной полицейские остановили «ВАЗ-2107». Автомобилем управлял 69-летний нетрезвый житель Островского района.

В Порхове 27 июля около 19:00 у дома на улице Молодежной полицейские остановили автомашину «ВАЗ-2114», за рулем которой находился нетрезвый 28-летний водитель.

Ночью 26 июля в деревне Назимово Новосокольнического района сотрудники полиции остановили для проверки автомобиль Kia Spectra. Выяснилось, что за рулем иномарки находился 27-летний нетрезвый местный житель.

В соответствии со статьей 264.1 УК РФ, пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.