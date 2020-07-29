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Шлосберг: На выборах в Печорском районе кандидат от партии отсутствовал по личным обстоятельствам

По мнению руководителя регионального отделения партии «Яблоко», депутата Псковского областного Собрания Льва Шлосберга, в стране наблюдается кадровый голод в сфере кандидатов на выборы. Такое заявление он сделал  в прямом эфире ПАИ-live 29 июля.

Он отметил, что  на количество кандидатов на выборах в Печорском районе, которые прошли 12 июля,  повлияла ситуация с коронавирусом. Спикер отметил, что если бы не распространение инфекции, претендентов было бы больше.

На выборах главы Печорского района от яблочной партии не участвовал ни один кандидат.   Руководитель реготделения  объяснил отсутствие их кандидата на выборах в Печорском районе личными обстоятельствами кандидата. 

«Женщина по семейным обстоятельствам должна была выехать в Санкт-Петербург, поэтому в выборах не участвовала. Это сугубо личные обстоятельства», - отметил Лев Шлосберг.

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