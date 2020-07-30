86-летняя женщина погибла при пожаре в Красногородском районе

08:54, 30 июля 2020, ПАИ

При пожаре в Красногородском районе погибла 86-летняя женщина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

29 июля в 09:41 поступило сообщение о пожаре в деревне Александрово Пограничной волости Красногородского района. Сгорел деревянный жилой дом 7 на 7 метров, хлев размером 6 на 6 метров, а также хлев размером 5 на 5 метров и дощатый сарай.

В результате 58-летний мужчина получил ожог правой кисти, а 86-летняя женщина скончалась на месте пожара. Предварительно установлено, что причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в доме.