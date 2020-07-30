Вкусная история: как сотрудница банка с головой погрузилась в шоколад

10:23, 30 июля 2020, ПАИ

Есть люди, которые, достигнув определенных вершин в профессии, вдруг все бросают и уходят. Очень часто – в никуда, в неизвестность. Чем вызывают недоумение у родных и друзей. Месяцами они ищут себя и находят в абсолютно иной сфере. Новое дело порой не приносит никакого дохода, но дарит радость, душевное спокойствие и ни с чем не сравнимые эмоции. Так получилось у Татьяны Лаврентьевой, открывшей шоколадное ателье «Конфетти» в Пскове.

Вкусно уже даже от названия. Вкусно и любопытно. В офисе, где мы встречаемся, на столе вместо бумаг - свежая малина, рядом – она же, но запрятанная в темный шоколад, на блюдце шоколадные машинки, сердечки, ломтики. Мы пьем кофе, и под малину с шоколадом Татьяна рассказывает о том, как из банковского служащего превратилась в шоколатье. Чудо.

Знакомство с кондитерским мешком

По специальности она инженер-системотехник, долгое время работала в банке: отвечала за программное обеспечение и занималась обучением людей. От своей работы и коллектива всегда получала удовольствие.

В какой-то момент ее отделение стало удаленно работать на Санкт-Петербург, а со временем и вовсе встал вопрос о переезде в город на Неве.

- Уезжать из Пскова я не хотела, - рассказывает она. – У меня здесь семья, я люблю этот город, да и муж, который всю жизнь занимался предпринимательской деятельностью, в Питере себя не видел.

В банке на ее переезде не настаивали, перевели в другое отделение, предложив работу менеджера. В новой должности Татьяна отработала год.

- Однажды я пришла на работу с мыслью: неужели я теперь всю жизнь буду этим заниматься? Смущала не работа с людьми, мне это всегда нравилось, а то, что изо дня в день надо предлагать один и тот же продукт.

Потом случилась еще одна реорганизация, и Татьяна поняла, что надо уходить. Мыслей о том, куда уходить и чем заниматься, не было никаких. Однако уже тогда где-то в глубине души зародилась идея о своем деле.

Как-то в интернете ей на глаза попалась история успеха основательницы московского шоколадно-кондитерского ателье La Princesse Choco Аллы Комиссаровой, которая тоже в эту профессию пришла из банковского сектора.

- Ее путь меня настроил, - признается Татьяна. – Мне понравилась сама идея производства конфет и шоколада. У меня в семье все сладкоежки, и в тот момент мне хотелось в большей степени удивить и порадовать их.

Татьяна написала известной шоколатье письмо, в котором рассказала, что живет в славном древнем Пскове и очень хочет для своей семьи и жителей города научиться делать шоколад. Ответ пришел не сразу, но в нем было приглашение на профессиональный мастер-класс. Татьяна сразу же взяла отпуск и уехала на неделю учиться.

- Когда оказалось, что я ни капли не профессионал, даже близко ничего не знаю, кондитерский мешок в руках держать не умею, мне сказали, что вообще-то таких людей они не обучают, - улыбается она. - Однако все же разрешили остаться.

Это была одна из увлекательных недель в ее жизни. Оказалось, что шоколадное ателье – место, где собрались такие же, как она, люди, решившие кардинальным образом изменить свою жизнь. Это еще больше Татьяну воодушевило, и, окрыленная, она вернулась домой.

- Мне хотелось как можно скорее начать, - вспоминает она. – Это я уже потом поняла, что когда пробуешь делать сам, всплывает миллион тонкостей, о которых ты даже не догадывался, пока учился, потому что кто-то всегда стоял рядом и подсказывал. Вернувшись, я первое время что-то уточняла у Аллы, но со временем перестала, понимая ее занятость.

Конфеты для всех

На ближайший же праздник – день рождения мужа – она наделала конфет. Пригласили гостей – друзей супруга.

- Больше всего им понравились мои пирожки, - смеется Татьяна. – Но конфеты они тоже оценили. Мой сын, попробовав конфеты, попросил научить его их делать. Он думал, что раз он научился жарить яичницу, то освоить приготовление конфет труда не составит. На самом же деле не все так просто, как кажется. Делала я конфеты и для дочери на всякие школьные праздники. Все ее подруги в одни голос говорили: «Твоей маме срочно надо что-то открывать».

Все эти моменты здорово Татьяну подстегивали. Через месяц после возвращения с обучения она уволилась с работы и встала на биржу труда, чтобы получить субсидию на открытие своего дела.

- Выделять субсидию или нет, по итогам защиты бизнес-проектов решала комиссия. И если у нее сомнения были, то у меня никаких, - улыбается Татьяна. - Я была уверена в своем деле. Деньги мне нужны были на покупку темперирующей машины. На тот момент она стоила чуть больше 100 000 рублей. Шоколад же нельзя просто растопить и сделать новый, технология довольно сложная.

Ей удалось заразить комиссию своим оптимизмом и верой в успех своего начинания, субсидию ей выделили, она купила машину и оформила предпринимательство.

- Но машина – это далеко не все. Нужны были интересные формы, мелкий инвентарь, упаковка, сырье, а я использую профессиональный бельгийский шоколад, который заказываю у дистрибьютора компании в Санкт-Петербурге. Мне все было интересно и все нравилось. Своими конфетами я хотела накормить всех, и часто их просто раздавала. Помню, как на защите проекта меня спросили, как я буду организовывать сбыт. Я недоумевала, а при чем здесь сбыт. Важно, что я вообще такое могу и делаю.

То, что продавать она совсем не умеет, Татьяна поняла на одной из выставок, куда ее пригласил псковский Фонд гарантий и развития предпринимательства.

- До этого я познакомилась с людьми, которые создали сайт «Псковский фермер», и продавала конфеты через него, были заказы и в моей группе «ВКонтакте». А на выставке мне пришлось встретиться лицом к лицу с покупателями, и желание было одно – спрятаться.

Все будет в шоколаде

На выставке Татьяна провела один из первых своих мастер-классов, они-то и стали в дальнейшем ее коньком.

- Сначала я думала, что у меня будет кафе, - рассказывает Татьяна. - Я оформила медкнижку и пошла в Роспотребнадзор, узнать, что мне нужно, чтобы открыть производство. «Займитесь чем-нибудь другим. Плетите лучше из бисера», - был мне ответ. Я поняла, что это что-то из области невозможного, и переключилась на мастер-классы.

Где только с ними за эти годы она не побывала. Проводила как для детей, так и для взрослых. И количество собравшихся ее никогда не могло остановить: с удовольствием работала даже с единственным пришедшим.

- В основном все просят самый недорогой мастер-класс, он по производству шоколада. Зимой мы делаем его с орехами и цукатами, летом – с ягодами и фруктами. Начинала я их проводить совсем по минимальной цене. В студии, с которой я сотрудничала, мне даже говорили, что у меня не мастер-классы, а благотворительность какая-то получается. Но одной из моих главных задач всегда была доступность. Хочется, чтобы люди могли себе это удовольствие позволить.

Покупатели - ее главные вдохновители. От них она заряжается и черпает силу, чтобы двигаться дальше.

- Было много вдохновляющих заказов, - рассказывает Татьяна. - Однажды заказали подарок для воздухоплавателя. Прежде чем его выполнить, я изучила воздушный шар со всех сторон, вплоть до строения. Как-то пришлось делать фотоаппарат. Он должен был быть конкретной модели, поэтому я вручную расписывала его. Девушка в подарок для любимого человек заказала сердце из конфет с разными орехами. Потом писала мне, что, открыв упаковку, мужчина ахнул, а подарок съел сам и даже не поделился.

Такие истории заставляют ее пробовать новое, ошибаться, смеяться над своими ошибками и снова придумывать.

- Я однажды подумала, а что это у меня конфеты все с малиной да с малиной - хотя конфеты я делаю с 15 начинками - надо бы что-то уже и новое придумать. Почему бы не сделать их с клюквой? Сделала. Мне понравилось, а вот мои главные дегустаторы – дочь и ее подружки – забраковали. Как-то подруга подарила мне 100 % арахисовую пасту. Я решила, что с ней обязательно надо придумать какую-то конфету. У меня есть фисташковая конфета с фисташковой пастой, украшенная фисташковой крошкой, но повторяться не хотелось. А я очень люблю пирожное «Картошка». Получилась конфета «Картошка»: внутри пирожное, арахисовая паста и все это в шоколаде. Было вкусно, но не могу сказать, что она у меня прижилась, делаю только для знакомых и под заказ. Спросом по-прежнему пользуются конфеты с фруктами и сливочные.

Она никогда не стремилась кого-то копировать и кому-то подражать, шла своей дорогой, пусть медленно, но уверенно.

- Я нисколько не пожалела, что тогда круто изменила свою жизнь, - говорит Татьяна. – Мне хотелось отдачи, искренности, эмоций, развития. Все это у меня есть. Не скрою, я периодически думаю, что надо заняться чем-то другим, но каждый раз возвращаюсь к шоколаду.

От Татьяны я уходила со всем шоколадом, что мы не успели съесть, а еще с чашечкой малины, потому что своими конфетами она готова накормить весь мир.

При поддержке АНО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области».