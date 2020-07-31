Псковский район празднует 93-летие со дня образования

12:53, 31 июля 2020, ПАИ

93-ю годовщину со дня образования отмечает Псковский район сегодня, 31 июля. Глава района Наталья Фёдорова поздравила местных жителей с этой датой. Видеообращение опубликовано на сайте администрации.

Наталья Фёдорова отметила, что 93-летие со дня образования района – это повод оглянуться назад и вспомнить всё лучшее, а также подумать о перспективах развития.

«День района – это праздник для всех поколений, которые вложили в его нынешний облик свой труд и талант, сохранили и приумножили лучшие традиции, смело строят и воплощают новые планы. Это праздник тех, чьим трудом создавался наш замечательный край, и тех, кому еще только предстоит перенять эстафету ответственности за судьбу своей малой родины», - подчеркнула глава района.

Наталья Фёдорова заметила, что в Псковском районе много талантливых, инициативных и трудолюбивых людей. В прошлом году в районе открыли свои двери для воспитанников новые детские сады в деревнях Портянниково и Родина, в ближайшей перспективе также будет сдан еще один детский сад на 270 мест в деревне Неёлово. В рамках нацпроектов ремонтируются сельские дороги, ведется благоустройство дворовых и общественных территорий, ремонтируются спортивные залы, перед началом нового учебного года в нескольких сельских школах откроются «Точки роста». Скоро будет полностью отремонтирован родинский Дом культуры и в Центре культуры появится современный автоклуб.

«Много важных и добрых дел сделали мы с вами за прошедший период, и все это сделали наши люди, продолжающие лучшие трудовые традиции своих предшественников. Важно, чтобы и дальше каждый из нас осознавал свою причастность к судьбе родного края, жил и работал во благо Псковского района», - сказала Наталья Фёдорова и поблагодарила псковичей за преданность родному краю, за труд и заботу.

Также 31 июля состоится чествование почетных граждан и тружеников района.