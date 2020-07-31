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Общество

Псковский филиал «Россети Северо-Запад» напоминает детям правила электробезопасности

Во время летних каникул, когда дети много времени проводят на улице без присмотра взрослых, повышается риск электротравматизма. Чтобы сохранить жизнь и здоровье каждого ребенка, Псковский филиал «Россети Северо-Запад» обращается к родителям с убедительной просьбой: повторите с детьми простые правила электробезопасности:

Запомните: все энергообъекты обозначены специальным знаком – желтым треугольником с черной молнией. Этот знак предупреждает об угрозе поражения электротоком. Чтобы сохранить жизнь и здоровье, нельзя приближаться к любым объектам, где есть такой знак!

В помощь детям, родителям и педагогам на сайте «Россети Северо-Запад» размещён специализированный портал «Подружись с электричеством»: http://electrofriend.mrsksevzap.ru. Он содержит материалы, адаптированные для детей разных возрастных категорий: правила безопасности, учебные фильмы, аудио и видеоролики, тематические игры и рекомендации для родителей по проведению профилактических бесед.

Также Псковский филиал «Россети Северо-Запад» напоминает, что при обнаружении обрывов линий электропередачи, поврежденного электрооборудования необходимо, по возможности, организовать охрану места расположения неисправного энергообъекта, не допускать к нему людей и немедленно сообщить о случившемся на единый номер 8-800-220-0-220.

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