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Общество

Елизавета Барышникова: Новый худрук для ансамбля «Псков» – историческое событие

Новый художественный руководитель для ансамбля русской музыки «Псков» – историческое событие, сообщила директор областной филармонии Елизавета Барышникова в эфире ПАИ-live 31 июля.

Новым худруком ансамбля «Псков» стала солистка государственного оркестра «Гусляры России» Ольга Алексеева. «Я теперь как настоящая артистка – живу и работаю на два города. С оркестром «Гусляры России» у нас очень много планов. Как солистка оркестра, много программ держатся на мне, и есть планы, которые нам еще предстоит реализовать», – рассказала в эфире Ольга Алексеева.

«Что касается ансамбля «Псков» – это только шаг вперед, ни в коем случае не назад. Для меня это новая стезя, новая веха в творчестве. Одно дело играть на сцене, а другое – руководить коллективом», – добавила она и отметила, что для нее это большая честь и доверие.

«Это не шаг назад, а шаг вперед и чуть-чуть в сторону, это другое направление работы, – продолжила Елизавета Барышникова. – И есть прекрасный бонус: Ольга будет играть в ансамбле, все музыканты очень счастливы. Это новые вызовы, проекты и обязанности».

Елизавета Барышникова добавила, что Ольга Алексеева возвращается в свой родной город, чтобы развивать «один из самых известных и важных ансамблей этого города, ансамбль, у которого очень большая и насыщенная история».

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