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Общество

Общероссийскую систему по обращению с отходами утвердят к концу года

Федеральная схема обращения с отходами будет утверждена к концу 2020 года. Как пишет газета «Известия», об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера Виктории Абрамченко.

В ОНФ пояснили, что схема будет дополнена расчетами о снижении платы благодаря межрегиональному взаимодействию, которое позволит оптимизировать логистику.

Федеральная схема создается в рамках так называемой мусорной реформы, следуя которой регионы выбрали схему вывоза отходов и платы за него. В единой госсистеме собирают информацию обо всех объектах инфраструктуры, связанных с захоронением, утилизацией и переработкой мусора.

В ОНФ считают необходимым дополнить схему. Эксперт тематической площадки «Экология» движения Александр Коган рассказал, что в ней должны появиться более полные характеристики полигонов – в том числе данные о том, соответствуют ли они требованиям законодательства, оборудованы ли системами видеонаблюдения и контроля на въезде и выезде.

В Минприроды поддержали инициативу включения дополнительных сведений в федеральную схему обращения с отходами.

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