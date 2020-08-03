Уголовное дело возбудил следственный комитет по факту обнаружения захоронения в Моглино

09:43, 03 августа 2020, ПАИ

По факту обнаружения ранее неизвестного массового захоронения в окрестностях бывшего концлагеря в поселке Моглино Псковского района главное следственное управление Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 357 УК РФ (геноцид). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Из захоронения уже извлечены останки 46 человек, в том числе 9 женщин, с признаками насильственной смерти в виде огнестрельных ранений головы.

Из архивных источников следствием получена информация о том, что в годы оккупации в Моглинском концлагере было уничтожено более 3000 советских граждан. При этом массовые расстрелы узников производились не только в окрестностях самого лагеря, но и в районе поселка Глоты и иных населенных пунктов Псковской области.

По словам представителей ведомства, сейчас с привлечением сил и средств Минобороны России продолжаются работы по извлечению останков в районе поселка Моглино, а также поисково-разведывательные мероприятия в районе поселка Глоты, для установления всех обстоятельств произошедшего, тщательно изучаются архивные материалы, свидетельствующие о совершении в отношении мирного населения военных преступлений и преступлений против человечности.

«В Следственном комитете и в дальнейшем будет продолжена работа, направленная на фиксацию и расследование преступлений, совершенных нацистами в годы Великой Отечественной войны в отношении мирного советского населения. Ни одно преступление, основанное на преступных идеях человеконенавистничества и расового превосходства, даже по прошествии столь продолжительного времени, не останется незамеченным и безнаказанным», - пояснили в ведомстве.