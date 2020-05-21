Что такое комплексное продвижение и раскрутка сайтов?

12:59, 03 августа 2020, ПАИ

Коммерческие сайты – это эффективный инструмент, посредством которого можно расширить клиентскую базу, увеличить объемы продаж. Но ресурс должен привлекать внимание целевой аудитории, быть простым и интересным. Для этого нужно не только должное внимание уделить при разработке веб-ресурса, но и в последующем заниматься его продвижением и раскруткой. Для повышения посещаемости сайта используются разные методы и приемы. Более эффективным решением считается комплексное продвижение. Это одновременно использование нескольких методов для повышения популярности ресурса.

Комплексным продвижением занимаются сотрудники компании Rapidweb.me. Воспользоваться услугами могут клиенты из любого региона страны. Сегодня на счету компании более 150 успешно реализованных проектов. Это крупные интернет-магазины в Пскове и области. Корпоративные сайты государственных и коммерческих структур, лендинги и многое другое. Одно из преимуществ компании – это индивидуальный подход. На официальном сайте можно оставить заявку для проведения бесплатного аудита вашего веб-ресурса. Сотрудники выявят слабые места, а также предложат способы их устранения. На основании полученного отчета составляет план последующего продвижения ресурса.

Что входит в комплексное продвижение и раскрутку сайтов?

Способы продвижения подбираются индивидуально после аудита, с учетом типа площадки. Если говорить просто об интернет-маркетинге, то это методы, посредством которых увеличивается охват, повышается посещаемость. Это приводит к увеличению уровня продаж товаров и услуг, к повышению прибыли. Среди самых популярных методов стоит отметить:

контент-маркетинг;

продвижение посредством социальных сетей;

продвижение через рекомендательные системы.

Сотрудники представленной студии используют только белые методы, делая сайт привлекательным не только для людей, но и для поисковых систем. Это положительно сказывается на общей посещаемости. Если это интернет-магазин, то увеличиваются объемы продаж и получаемая прибыль. Посредством лендингов можно потенциальных клиентов познакомиться с основными преимуществами и особенностями конкретного продукта.

Какие будут использоваться методы, мастера определят после аудита сайта.